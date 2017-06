El presidente Mauricio Macri afirmó que la ex presidenta Cristina Kirchner “tiene todo su derecho, no me preocupa”, que se presente como candidata en las próximas elecciones de renovación legislativa y agregó: “me preocupa seguir encontrando soluciones para que los argentinos sientan el cambio que se da en el país”.

l presidente Mauricio Macri dijo este miércoles, en una conferencia de prensa que brindó en Corrientes, que la ex presidenta Cristina Kirchner “tiene todo su derecho”, a presentarse en las elecciones de renovación legislativa de octubre próximo, pero recalcó que “expresa un montón de cosas que le han hecho daño a la Argentina”, como “haber hipotecado el país a partir de no invertir en energía, en infraestructura y de no cuidar el valor de la moneda”.

Lo expresó en respuesta a una pregunta durante una conferencia de prensa que ofreció en Corrientes, junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el gobernador Ricardo Colombi, y la fórmula que se impuso en las elecciones a intendente de la capital provincial, Eduardo Tassaro y Emilio Lanari.

FUENTE