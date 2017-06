Huichaqueo también indicó que mediante un registro habilitado en la Delegación del Ministerio de Familia en la ciudad se determinó que 15.000 familias fueron asistidas con recursos y más de 25.000 han sido atendidas en diferentes trámites. “Esto lo podemos constatar con la documentación correspondiente. Se han entregado certificados para catástrofe y la asistencia que se ha gestionado desde la oficina”.

“Vemos con cierta tristeza –dijo Huichaqueo- la desolación de la gente. Una cosa es la que dicen y otra la que hacen desde la Municipalidad. Yo como ministra no me voy a cansar de seguir pidiendo las explicaciones que correspondan” afirmó y reveló haber intentado comunicarse con el secretario de Desarrollo Humano local Marcelo Rey e inclusive solicitando reuniones para avanzar en la coordinación. “Le avisé de mi presencia en la ciudad y le he pedido reuniones pero aún estoy a la espera. Eso no será un impedimento para que nosotros desde el gobierno provincial podamos seguir trabajando en terreno con las familias afectadas por el temporal”.